Agonistica In Sport: ancora tante soddisfazioni per le sincronette

Periodo ricco di impegni per le Sincronette IN SPORT che hanno ben figurato in tre importanti appuntamenti: “Trofei Spring e Sping Open”, “Trofeo Città di Vigevano” e “Loving Cup”. Grande cornice di pubblico presso la Piscina Multieventi di San Marino dove, dal 20 al 22 Aprile u.s., si sono tenuti i “Trofei Spring e Spring Open” con le atlete In Sport a dare battaglia: grandi risultati dalla squadra Esordienti C che ha conquistato la medaglia d’oro nella prova di esercizio a squadra e dalle Esordienti A che sono salite sul gradino più alto del podio sia nella prova di esercizio a squadre (Basile, Beretta, Cozzi, Di Muzio, Locati, Rinaldo, Rovati e Savino) e nel libero combinato (Basile, Beretta, Cozzi, Di Muzio, Locati, Rinaldo, Rovati, Savino, Fumagalli e Meroni). Buona prestazione per le Sincronette In Sport anche pochi giorni dopo, Martedì 1 Maggio u.s.: nel primo “Trofeo Città di Vigevano” hanno fatto incetta di medaglie, tra le quali spiccano le medaglie d’oro a squadre nella categoria Junior e nella categoria Assoluti. Ottimo anche il piazzamento al terzo posto finale a livello di Società. Le Sincronette IN SPORT della squadra Junior e Assoluti che hanno guadagnato la medaglia d’oro al Trofeo di Vigevano. Appuntamento pieno di medaglie anche la “Loving Cup”, disputatasi a Cornaredo il 6 Maggio u.s.: le atlete In Sport hanno ben figurato aggiudicandosi in ben 3 occasioni il gradino più alto del podio. Due medaglie d’oro sono arrivate dalla prova a squadre e dal combinato nella categoria Esordienti A; doppietta nella specialità Solo per le esordienti A. Soddisfazione dello Staff Tecnico che, tra una gara e l’altra, sta pianificando la prossima Stagione Sportiva ricca di novità.

