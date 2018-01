Agonistica In Sport Rane Rosse: il 2018 inizia con il titolo regionale nel salvamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Gli Atleti IN SPORT (www.insportsrl.it) conquistano il primo titolo del 2018 nel nuoto salvamento con un’ottima prestazione ai Campionati Regionali invernali di categoria. Alcune immagini degli Atleti “IN SPORT RANE ROSSE” ai Regionali invernali di categoria di salvamento Sabato 13 e Domenica 14 Gennaio u.s. alla Piscina D. Samuele di Milano, la Squadra “IN SPORT RANE ROSSE” si è laureata campione regionale grazie ad una grande prova di gruppo: 37 ori e 58 podi hanno portato 2550 punti complessivi, addirittura doppiando i 1209,62 punti della seconda classificata “Nuotatori Milanesi”. Nella due giorni disputata presso la piscina di Viale Mecenate, quindi, i nuotatori della “IN SPORT RANE ROSSE” sono saliti per ben 95 volte sui gradini del podio, sfiorando l’enplain nelle staffette con 12 vittorie su 13. Nella categoria Ragazzi grande prova di Eleonora Zampolini, mattatrice della manifestazione con ben tre successi individuali nel trasporto manichini con pinne, trasporto manichini con pinne e torpedo e superlife saver ai quali aggiunge altre tre medaglie d’oro nelle tre staffette. Ottima prestazione anche di Dalila Riboldi che, oltre ad essere protagonista nelle staffette, porta al medagliere anche due titoli individuali nelle specialità nuoto con ostacoli e trasporto manichino. In campo maschile ottimo risultato dalle staffette che portano a casa tre ori su tre, mentre individualmente spiccano i tre ori di Claudio Molteni vincitore dei titoli di trasporto manichini con pinne, trasporto manichino e percorso misto, gare dominate dagli atleti IN SPORT RANE ROSSE che hanno monopolizzato il podio. Nella categoria Juniores prestazione importante per Luca Sala che vince i titoli nuoto con ostacoli e trasporto manichino, quest’ultima alla sua prima esperienza. In campo femminile da sottolineare la ricca prova di Giulia Cozzi che si aggiudica la gara di trasporto manichino con pinne e aggiunge anche altri due argenti e due bronzi. Buona prova per i Cadetti che si aggiudicano tre titoli regionali grazie a Elena Esposito, nel trasporto manichino e nel trasporto manichino con pinne e torpedo e nel trasporto, e Martina Feni nelle trasporto manichino con pinne. Nella categoria Senior in campo maschile poker di ori per il nazionale Emilio Mazza mentre nel campo femminile Marzella (percorso misto, trasporto manichino e superlifesaver), Cappelletti (trasporto manchino con pinne e con pinne e torpedo) e Dalola (nuoto a ostacoli) si spartiscono i titoli regionali portando al medagliere altre 6 ori. Al termine della due giorni lo Staff Tecnico si dichiara molto soddisfatto per i risultati ottenuti dai ragazzi.

