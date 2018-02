Agonistica In Sport Rane Rosse: nuoto, salvamento e sincro in un febbraio ricco di appuntamenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Un Febbraio 2018 ricco di appuntamenti per gli Atleti IN SPORT (www.insportsrl.it) impegnati sul triplice fronte del Nuoto, del Salvamento e del Sincro. Alcune immagini degli Atleti “IN SPORT RANE ROSSE” al “Trofeo Flavio Bustelli” di nuoto di Lugano NUOTO Esordienti impegnati nel lungo, faticoso e di alto livello “Trofeo Sprint” di Legnano, dove conquistano diversi podi: Filippo Mauri è argento nei 100 m. stile libero (anno 2008), doppio argento nei 50 m. farfalla con Valentina Vestri (2008) e con Elisa Bartoli (2009), settimo posto finale di squadra. Sul fronte dei Categoria, “Coppa Olimpica” con gare lunghissime e faticose a Milano ed un ottimo secondo posto finale di squadra al “Trofeo Flavio Bustelli”, gara internazionale che si svolge a Lugano. 30 Atleti della Squadra IN SPORT RANE ROSSE al via della gara in Svizzera e tanti podi conquistati conditi da record personali. Sugli scudi: Mandelli, Valtorta, D’Ippolito, Riboldi, Bassani, Malaspina, Bernardi, Ferrari, Brambilla, Bruno, Valtorta, Primerano, Villa, Devignani. Dominio IN SPORT RANE ROSSE nelle gare di staffetta. Alcune immagini degli Atleti “IN SPORT RANE ROSSE” ai Campionati Regionali Esordienti di Salvamento SALVAMENTO Bellissima doppietta ai “Campionati Regionali Esordienti di Salvamento”: primi sia nella classifica “Esordienti A” sia nella “Esordienti B”, dopo un duello punto a punto con la Nuotatori Milanesi concluso con una vittoria risicatissima. Un pomeriggio di gara lungo e intenso, ricco di soddisfazioni e divertimento. Quasi tutte le sezioni dell’agonistica IN SPORT RANE ROSSE presenti in vasca e circa 80 piccoli atleti pronti a cimentarsi con torpedo e manichino. In particolare evidenza la prova degli “Esordienti A” maschi, che conquistano tutti i titoli individuali in palio. Solamente un titolo individuale, invece, sfugge alle “Esordienti A” femmine. Staffette “sperimentali” nella loro composizione ma che portano ugualmente vittorie e podi. Un plauso a: Perciante, Ferrari, Frigerio, Bolis, Di Terlizi, Amodei, Hinojosa, Olivieri, Rampin, De Franco, De Luca, Cassina, Del Vecchio, Brambilla, Colombo, Beretta, Volpi, Seymandi, Vestri, Brenna, Crippa, Crivalli, Diotti, De Bianchi, Mauri, Beretta, Volpi, Zaimi, D'Ippolito, Savi, Rampin, Bisin, Pezzino. Alcune immagini delle sincronette “IN SPORT” ai Campionati Regionali di Osio Sotto SINCRO Calendario pieno anche per la Sezione del nuoto sincronizzato. “Esordienti A”, “Ragazze”, “Junior” e “Assolute” si sono cimentate ad Osio Sotto nei “Campionati Regionali” con ottime prestazioni e risultati molto positivi, mentre, a pochi giorni di distanza in quel di Cremona (con tutte le squadre impegnate, dalle “Esordienti C” alle “Assolute”) le sincronette IN SPORT si sono classificate al primo posto finale di squadra nella prima tappa del “Grand Prix di nuoto sincronizzato” intitolato alla memoria di Aurora Etter. Infine una correzione al Comunicato Stampa del 19 Gennaio u.s. relativo ai Campionati Regionali di Salvamento: l'oro nel trasporto manichino con pinne della categoria Ragazzi attribuito a Claudio Molteni è stato invece conquistato da Davide Locati, mentre Claudio Molteni è arrivato terzo.

