Agonistica In Sport Rane Rosse: pioggia di medaglie ai campionati italiani invernali di nuoto per Salvamento di Riccione

Ottima prestazione della Squadra Agosnistca IN SPORT RANE ROSSE (www.insportsrl.it) ai Campionati Invernali di nuoto per salvamento (15 – 18 Febbraio a Riccione) che hanno visto ai blocchi partenza ben 1353 atleti in rappresentanza di 90 società. Gli atleti IN SPORT RANE ROSSE hanno ben figurato nella quattro giorni della kermesse romagnola conquistando il titolo di Campioni d’Italia di società per la categoria Ragazzi e aggiudicandosi un totale 18 medaglie, salendo per 3 volte sul gradino più alto del podio. Grandi soddisfazioni arrivano dalle staffette che arrivano ben nove volte sul podio con due ori nelle specialità 25m. trasporto manichino per la categoria Junior femminile (Galasso, Cozzi, Solari, Bonardi) e in quella Ragazzi femminile (Mandelli, Zampolini, Malaspina e Riva). Proprio dalla categoria Ragazzi arriva il massimo risultato a livello di squadra con il primo posto assoluto ottenuto con 219,50 punti, due in più della SA-FA 2000 di Torino. Da segnalare per quanto riguardano i risultati individuali l’ottima prova di Eleonora Zampolini, che conquista due bronzi nelle prove di 200m Super Lifesaver e 100m trasporto manichino con torpedo e pinne, e Cristina Beretta che ottiene il pass per il Gran Prix Esordienti. A livello Senior grande risultato per Alice Marzella che si è aggiudicata il titolo italiano nella prova di 50m. trasporto manichino e di Daniele Sanna che porta a casa ben 4 medaglie (argento nel percorso misto e nei 200m. Super Lifesaver, bronzo nel 50m. trasporto manichino e 100m trasporto manichino con torpedo e pinne). Buona la prova anche delle staffette che collezionano podi importanti per regalare alla squadra Senior di piazzarsi al terzo posto assoluto come società con 275 punti dietro alla Rari Nantes Torino e alla Fiamme Oro Roma. Al termine delle gare è grande la soddisfazione dello Staff Tecnico presente a Riccione e di Giorgio Quintavalle, Direttore Sportivo IN SPORT RANE ROSSE e membro del Board ILS (Federazione Mondiale del Salvamento).

