Agonistica In Sport Rane Rosse: tre atleti ai mondiali di Adelaide

Grande soddisfazione in casa In Sport Rane Rosse che ha visto ben tre dei suoi atleti convocati per i Mondiali Assoluti di Salvamento: Susanna Cicali, Daniele Sanna e Matteo Torneo sono stati infatti chiamati dal Commissario Tecnico Antonello Cano a rappresentare l’Italia durante la rassegna iridata in programma dal 20 al 25 novembre ad Adelaide, in Australia. La truppa de le “cuffie con il graffio” potrebbe anche diventare più ampia dato che Alice Marzella e Mattia Lentini sono stati convocati come Riserve. Daniele Sanna sui blocchi di partenza agli ultimi Campionati Nazionali di Salvamento Un riconoscimento importante per gli atleti In Sport Rane Rosse che hanno conquistato un posto nella Nazionale grazie alle ottime prestazioni agli ultimi Campionati Nazionali di Riccione, durante i quali hanno conquistato numerose medaglie trascinando la squadra a sfiorare la conquista dello Scudetto, chiudendo al secondo posto nazionale.