Agonistica In Sport Rane Rosse: nuoto e sincro sempre protagonisti

La Stagione Sportiva 2017-2018 prosegue con buone prestazioni da parte degli Atleti IN SPORT (www.insportsrl.it) sia nel Nuoto sia nel Sincro. Immagini degli Atleti IN SPORT RANE ROSSE ai Campionati Regionali Di Categoria Invernali NUOTO Esordienti A impegnati nella semifinale dei Campionati Regionali Invernali di nuoto dove con il loro impegno sono riusciti a raggiungere buoni risultati. Si qualificano alla finale di Marzo 6 Atleti della Squadra IN SPORT RANE ROSSE. Per quanto riguarda il settore femminile Rebecca Bassani conquista la finale nei 100 m. stile libero mentre Matilde Carli si qualifica sia nei 100 m. sia nei 200 m. rana. Nel settore maschile Frigerio, Colombo, Ferrari e Bernardi – grazie al loro “gioco di squadra” – si qualificano nella staffetta 4x100 m. stile libero. Gabriele Frigerio e Paolo Colombo si distinguono anche nelle gare individuali: il primo raggiunge la finale sia nei 100 m. stile libero sia nei 100 m. dorso, il secondo nei 100 m. stile libero. Bene anche gli Atleti impegnati nelle altre categorie. Sfiora il podio Elena Esposito nei 50 m. stile libero Cadetti, che arriva quarta con un tempo di 26”70, a soli quattro centesimi dal bronzo e diciotto dall’oro. Anche Cecilia Villa ottiene buoni risultati nei 50 m. stile libero Ragazze, raggiungendo la settima posizione. Si classifica settimo posto anche Luca Sala nei 50 m. stile libero della categoria Juniores, che con il suo tempo 23”71 si trova a soli dieci centesimi dall’argento. Immagini degli Sincronette IN SPORT RANE ROSSE SINCRO Sincronette IN SPORT in scena a Cremona nell’ambito dei Campionati Italiani di Nuoto Sincronizzato per la seconda tappa della Manifestazione Nazionale "Tutti in piscina 2018 - Trofeo Kinder+Sport", che ha visto impegnate le categorie Juniores, Assolute e Seniores. Per quanto riguarda la categoria Juniores troviamo terze in finale nel doppio Sara Pozzoli e Angelica Ciriello, mentre si classificano undicesime Alessia Cortese e Greta Ferrario, con Agnese Minari come riserva. Nella categoria Assolute conquista la nona posizione la squadra composta dalle sincronette Pozzoli, Ciriello, Recalcati, Cortese, Ferrario, Minari, Prazzoli e Picciolo, con riserve Restelli, Bruno e Stella. Nel doppio si classificano settime in finale Ilaria Prazzoli e Sara Recalcati con Clarissa Picciolo come riserva e tredicesime Asia Bruno e Giorgia Restelli con Martina Stella come riserva. Lo Staff Tecnico esprime una moderata soddisfazione anche se si guarda avanti ai prossimi impegni con la convinzione che i margini di miglioramento sono ancora molto ampi.

