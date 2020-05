Suoni, racconti, visioni e performance da Facebook dal cineteatro Astrolabio di Villasanta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Cinema, teatro, musica e letteratura: negli ultimi anni, il Cineteteatro Astrolabio di Villasanta è diventato un importante luogo di produzione e promozione culturale, proponendo spettacoli, eventi, festival e rassegne di alto profilo qualitativo. Sul palco della struttura di via Mameli, gestita dalla società cooperativa Controluce, si sono esibiti artisti del calibro di Nada, Teresa De Sio, Cristina Donà, Francesco Tricarico, Stefano Benni, Umberto Petrin, Neri Marcorè, Stefania Rocca, Peppe Servillo, Ivano Marescotti, Edoardo De Angelis, Rita Marcotulli, Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta, il Trio Bobo e moltissimi altri.

Da oltre due mesi, tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, l’Astrolabio, come tutti i cinema e i teatri italiani, ha dovuto chiudere i battenti: festival, rassegne, manifestazioni e concerti sono stati cancellati un po’ ovunque e quello dello spettacolo è stato uno dei settori più colpiti dall’esplosione della pandemia da Coronavirus. Gli operatori di questo mondo si sono trovati di fronte a una crisi senza precedenti e ora, inevitabilmente, devono ripensare a come ripartire, con quali modalità. A oggi, tra l’altro, nei decreti governativi e nelle ordinanze regionali, non ci sono informazioni certe su quando riapriranno le sale. Tra regole di distanziamento sociale da osservare, obblighi di indossare dispositivi di protezione individuale e altre misure di prevenzione per contenere la diffusione del virus, una cosa sembra tuttavia assodata: nulla (o quasi) sarà come prima, almeno per un po’. I responsabili della cooperativa Controluce, che gestisce l’Astrolabio di Villasanta, hanno quindi deciso di proporre al proprio pubblico un altro modo per stare insieme, offrendo non solo un momento di riflessione tra gli addetti ai lavori ma anche uno spettacolo a distanza, tra musica e parole, racconti e visioni: sabato 9 maggio per circa due ore, dalle 17 alle 19, è in programma una diretta in streaming sulla pagina Facebook della sala brianzola (https://www.facebook.com/astrolabiovillasanta) con tanti ospiti collegati in video dalle proprie abitazioni, che si esibiranno e si confronteranno su questi e altri temi. Hanno aderito all’iniziativa esperti di cinema come il critico Simone Soranna, musicisti come Claudio Sanfilippo, Felice Clemente e Patrizia Laquidara, il collettivo di comici del Terzo Segreto di Satira e Stefano D’Andrea, blogger, scrittore, autore radiofonico e coautore del cortometraggio “Comunque umani”, girato durante la quarantena. Da ricordare, infine, che nelle scorse settimane è stata lanciata una raccolta fondi grazie all’iniziativa “Biglietto sospeso” (qui tutte le info e gli estremi per le donazioni: www.meetcultura.it/biglietto-sospeso) con una risposta sorprendente «che testimonia l’affetto del pubblico e che – afferma Stefano Maiocchi, socio lavoratore della cooperativa Controluce – premia gli sforzi da noi fatti in questi anni per offrire alla nostra comunità e al nostro territorio una proposta culturale di qualità. Stiamo pensando a come ringraziare concretamente i donatori con alcune iniziative specifiche».

IL PROGRAMMA 17:00-17:15 Saluti di benvenuto e apertura dell’evento. Introduzione sulla difficile situazione che sta vivendo il settore della cultura e dello spettacolo e presentazione dell’iniziativa “Biglietto sospeso”. 17:15-17:30 - Conversazione sul cinema con SIMONE SORANNA, critico cinematografico e animatore di cineforum. 17:35-17:55 – Conversazione con il cantautore CLAUDIO SANFILIPPO, che presenterà il nuovo video del singolo “Contemporaneo” ed eseguirà alcuni brani dal vivo. 18:00-18:15 - Conversazione con il jazzista FELICE CLEMENTE, che presenterà il nuovo album “Solo” ed eseguirà dal vivo alcune composizioni originali. 18:20-18:35 – Conversazione con il collettivo di comici IL TERZO SEGRETO DI SATIRA. 18:40-18:45 - Conversazione con la cantautrice e scrittrice PATRIZIA LAQUIDARA, che leggerà un suo racconto. 18:50-19:05 - Conversazione con STEFANO D’ANDREA, blogger, scrittore e autore radiofonico + proiezione del trailer del cortometraggio “Comunque umani”. 19:05-19:15 - Saluti e rinnovo invito a donare attraverso la formula del “Biglietto sospeso”. 19:15-20:00 - MONTAGGIO VIDEO E LIVE ALL’ASTROLABIO + trailer DALLAMIAFINESTRA Ufficio stampa Andrea Conta, cell 3471655323; email: andrea.conta1968@libero.it