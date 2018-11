Meda, ecco la prima rassegna teatrale per bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

COMUNICATO STAMPA “1° Rassegna teatrale per bambini”. In collaborazione con la Comunità Pastorale l'Amministrazione Comunale organizza una rassegna teatrale per bambini. I piccoli, durante tutte le rappresentazioni, vengono presi per mano e accompagnati in luoghi magici e meravigliosi, dove le pagine di un libro, una fiaba, un racconto diventano parola, immagine e momento educativo anche per i genitori che li accompagnano. Un modo divertente e alternativo per imparare. Nella rassegna saranno inseriti tre spettacoli ad ingresso libero; uno a gennaio per la festa della Famiglia della Comunità Pastorale, uno a marzo in occasione del Carnevale ed uno ad aprile per lo spettacolo dedicato ai bimbi dagli 1 ai 3 anni. La manifestazione vede in cartello diverse compagnie da tempo sono specializzate negli spettacoli per bambini (3 – 6/8 anni). Le rappresentazioni sono realizzate efficacemente per riuscire a valorizzare situazioni e temi d’attualità, mantenendo la magia e l’ambientazione dei personaggi. L’obiettivo è creare una proposta nuova per la nostra città, di evidente carattere sociale, ludico-ricreativo ed aggregativo; la collaborazione tra assessorato e comunità pastorale, grazie anche all’accordo firmato nell’aprile 2017, potrà portare un beneficio per le attività legate ai più piccoli e auspichiamo rappresenti per la nostra comunità un momento gioioso di incontro e partecipazione per tutte le famiglie. Le rapresentazioni si terranno all'Auditorium San Giacomo, alle ore 16, come da locandina allegata. “L'impegno costante che ci impegna come Amministrazione, ed in questa iniziativa grazie alla preziosa collaborazione della Comunità Pastorale, è quello di aumentare la già ampia offerta culturale offrendo la possibilità di partecipare a manifestazioni culturali nella nostra città, senza spostarsi altrove; fornendo momenti di svago e d'insieme per tutta la famiglia. Per entrare, a teatro, e lasciarsi trasportare in una scuola di emozioni; così come lo sono le fiabe per i bambini” dichiarano, per l'Amministrazione comunale gli Assessori Mariani e Mascheroni. Scheda spettacolo 18 Novembre: L’inaspettata giornata di Willy Wonka nella colorata e magica fabbrica di cioccolato. Le deliziose avventure vissute da Charlie Bucket durante la sua visita alla misteriosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka vivacizzeranno il palco in un adattamento accattivante del fantastico racconto di RoaldDahl. A fare da cornice le incantevoli canzoni del film del 1971 con Gene Wilder, oltre a una serie di nuovi e divertenti canzoni, mentre protagoniste saranno la magia, le bolle e divertentissime gag! I bambini ameranno lo spettacolo, grazie anche all'alta interattività e alla partecipazione del pubblico. Dopo un'altra lunga giornata , come sempre ricca di cose da fare, incontri, nuove ricette da inventare e sperimentare, Willy Wonka si trova trasportato nella colorata e magica "stanza delle invenzioni ". Questa stanza è un posto in cui sognare, ascoltare, guardare , assaporare e sorprendersi, ma soprattutto un luogo per sognare ad occhi aperti . Milioni di bolle di tutte le forme e colori e altre magiche sorprese trasporteranno il pubblico in un mondo magico.