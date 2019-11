Christian Cotsoglou è il nuovo primario di chirurgia generale dell'ospedale di Vimercate

È Christian Cotsoglou il nuovo primario di chirurgia generale dell'ospedale di Vimercate. Il direttore generale dell’Asst Nunzio Del Sorbo ha firmato la delibera con la quale lo ha nominato primario. Il medico 43enne, come si legge in una nota dell'azienda ospedaliera, è lo specialista che ha ottenuto il punteggio più alto attribuito dalla commissione che ha esaminato i nove candidati che si sono presentati al colloquio.

Chi è Christian Cotsoglou

Il neo direttore di struttura complessa ha 43 anni. Ha operato sino ad oggi all’Ospedale San Paolo di Milano, prima, e all’Istituto Nazionale dei Tumori successivamente. È specialista in chirurgia oncologica, in particolare in chirurgia epato-gastro-pancreatica e trapianti di fegato.

Ha svolto anche attività didattica in qualità di docente presso la Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Milano e ha firmato numerose pubblicazioni scientifiche. Inoltre ha eseguito oltre 1.500 procedure chirurgiche, di cui 1.000 di chirurgia epato-gastro- pancreatica.