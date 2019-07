Cancellazioni, ritardi e treni soppressi: ecco la petizione per chiedere l'abbonamento gratis

Una petizione per chiedere l'abbonamento gratuito a settembre. I pendolari delle linee lombarde sono talmente esasperati dai disagi patiti nell'ultimo periodo, da arrivare a raccogliere le firme per formulare questa provocatoria proposta a Trenord.

Con l'arrivo dell'estate, ai già frequenti guasti agli impianti (di competenza Rfi) e ai convogli si è sommato il caldo infernale, con impianti di aria condizionata spesso non funzionanti, e conseguenti cancellazioni e soppressioni.

Pietro Bussolati e Matteo Piloni, consiglieri regionali del Pd, hanno così avviato una petizione su Change.org, rivolgendola al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, all'assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi e all'Ad di Trenord Marco Piuri.

«Questa settimana, una cosa è cambiata - scrivono nel testo della petizione, che ha già superato le 400 firme, con un obiettivo di 500 - Dopo anni passati a dire che i problemi non esistono, Regione e la Lega hanno riconosciuto che il servizio che offrono i loro treni è indegno. Bene, adesso non si fermino alle parole, per una volta. Occorre voltare pagina dopo 8 anni, occorrono soluzioni che superino l'attuale governance di Trenord voluta da Formigoni nel 2011 e sostenuta da Maroni e Fontana con la complicità del Movimento 5 Stelle. Chiediamo da subito un mese di abbonamento gratis a tutti i pendolari lombardi, quello di settembre. Non c'è modo migliore di scusarsi per le odissee quotidiane e per ringraziarli della loro infinita pazienza».

I consiglieri Pd hanno comunicato che formuleranno la richiesta anche nella prossima seduta del Consiglio regionale.