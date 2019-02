Raccolta abiti usati: continua la collaborazione tra Vedano al Lambro e Humana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Continua la sinergia con il Comune di Vedano al Lambro (MB), che ha confermato l’affidamento del servizio di raccolta e avvio al recupero degli indumenti usati all’organizzazione di cooperazione internazionale HUMANA People to People Italia. Questa virtuosa collaborazione permette di sostenere importanti progetti sociali e di tutelare l’ambiente. Solo negli ultimi tre anni, gli abitanti del comune brianzolo hanno donato a HUMANA oltre 19.390 chili di abiti usati, scarpe e accessori. Anche grazie alle loro donazioni, nel 2017 HUMANA ha destinato oltre 1,5 milioni di euro a 41 progetti di assistenza all’infanzia, di accesso scolastico, di formazione sui temi dell’accesso al cibo e dell’agricoltura sostenibile, di prevenzione dell’HIV e di lotta alla tubercolosi nel sud del Mondo e ad azioni sociali in Italia. A ciò si aggiungono importanti benefici ambientali: grazie ai 19.390 chili di indumenti raccolti è stato possibile evitare l’emissione di circa 70 mila chili di anidride carbonica, evitare lo spreco di oltre 116 milioni di litri di acqua e scongiurare l’utilizzo di oltre 5.800 chili di pesticidi e di 11.635 chili di fertilizzanti. Il servizio di HUMANA è gratuito e il fatto che gli abiti siano conferiti nei contenitori dell’organizzazione umanitaria consente all’Amministrazione Comunale, e quindi ai cittadini, di ridurre i costi di smaltimento rifiuti (poiché gli abiti non finiscono nella raccolta indifferenziata), con un conseguente risparmio economico di 2.900 euro negli ultimi tre anni. I cittadini di Vedano al Lambro possono continuare a conferire i propri abiti e accessori usati nei contenitori HUMANA posizionati in via Matteotti e in via Rimembraze. Ecco cosa è possibile conferire nei contenitori con il logo HUMANA: - capi d’abbigliamento; - accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard); - scarpe; - borse e zaini; - biancheria per la casa. HUMANA è il primo operatore in Italia per la gestione unitaria del servizio di raccolta abiti. Per noi, trasparenza, eticità e sostenibilità della filiera sono punti cardine del nostro lavoro. Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative e attività, è sempre possibile contattarci (milano@humanaitalia.org - 02-93.96.40.30) o consultare il sito dedicato: http://raccoltavestiti.humanaitalia.org .