Due milioni di euro per riqualificare il centro storico di Agrate Brianza: il progetto

Una fontana a raso con giochi d'acqua e illuminazione, un'area giochi per bimbi e un parcheggio sotterraneo in grado di ospitare 50 automobili. Il comune di Agrate Brianza ridisegna il centro storico del paese, più nello specifico i 4mila metri quadrati che si estendono da piazza Sant’Eusebio a via Foscolo. Il progetto, che giovedì 24 gennaio verrà presentato durante un consiglio comunale aperto, è curato dagli ingegneri Paolo Galantini e Marco Biondi.

I lavori partiranno nella primavera 2019: dal municipio, attraverso un comunicato, fanno sapere che è stata bandita la gara di affidamento dei lavori. Il costo complessivo dell’intervento, comprensivo di progettazione e di opere, due milioni e mezzo di euro.

"Ci stiamo avviando alla fase conclusiva di un progetto di ridisegno del centro storico che, nel suo insieme, intende contribuire alla rivitalizzazione di quest’area centrale, sotto più profili: abbellimento estetico, promozione dell’aggregazione sociale, miglioramento ambientale — ha spiegato Marco Valtolina, assessore all'urbanistica —. Aver colto l’opportunità di acquisizione dal privato dell’ala sud di Curt di Uperari, tassello strategico per il riassetto di questo comparto centrale, ha senz’altro contribuito a potenziare la valenza urbanistica di questa riqualificazione. A questo proposito, sottolineo che l’area così acquisita portava in dote al patrimonio pubblico anche una quota volumetrica di nuova costruzione che abbiamo deciso di non utilizzare, optando per la creazione di un ampio e articolato spazio di socialità e di aree verdi in pieno centro storico.

Questo risultato è anche l’esito di un lungo percorso di in- formazione resa ai cittadini e di partecipazione, elementi che ne qualificano ulteriormente la bontà".

Il progetto