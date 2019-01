La Regione: "Gli agriturismi devono proporre solo vino e formaggio lombardo"

Negli agriturismi lombardi i clienti devono trovare prodotti tipici lombardi. L'indicazione arriva dall'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, intervenuto, lunedì mattina, a Capriolo (Bs), agli "Stati generali degli agriturismi lombardi".

«Nelle prossime settimane la Regione Lombardia proporrà una modifica al Testo unico dell'agricoltura per arrivare a un principio semplice: negli agriturismi lombardi devono esserci prodotti lombard - ha dichiarato Rolfi - Dobbiamo alzare il livello qualitativo, l'identificazione con il territorio e, soprattutto,

la differenziazione tra agriturismo e ristorante».

"No" a formaggi e vini non lombardi

«La nostra intenzione è di alzare la soglia minima dei prodotti aziendali e arrivare al 100 per cento dei prodotti lombardi - ha sottolineato l'assessore - Soprattutto per vini e formaggi voglio introdurre la regola di soli prodotti della Lombardia, perché gli agriturismi devono essere ambasciatori dei prodotti del nostro territorio. Gli agriturismi sono in forte crescita e la Lombardia è una meta turistica da sfruttare. Il turista cerca sempre di più una esperienza sensoriale e per questo dobbiamo puntare sulla distintivitá della nostra offerta agrituristica».

In regione quasi 1.700 agriturismi

«Nella nostra regione ci sono quasi 1.700 strutture - ha ricordato l'assessore - Alzare la soglia minima dei prodotti locali significa anche bloccare i furbi che si nascondono dietro all'etichetta di agriturismo e

valorizzare quindi chi crede davvero in questa attività». A Lecco queste attività, come riporta la tabella sottostante, sono 79, pari al 4,7% del totale lombardo, più di Lodi, Monza e Cremona e leggermente meno di Varese.

Bergamo 170

Brescia 348

Como 166

Cremona 72

Lecco 79

Lodi 33

Mantova 236

Milano 133

Monza e Brianza 16

Pavia 224

Sondrio 121

Varese 90

TOTALE Lombardia 1.688

«Così aiutiamo la categoria a migliorare l'offerta»

«Allo stesso tempo - ha concluso Rolfi - dobbiamo aiutare la categoria a migliorare l'offerta, aumentando la ricettività, perché tanti agriturismi sono senza posto letto, e qualificando gli stessi con altre attività che sappiano rendere ancor più attrattiva l'offerta: agri asilo, agri fitness, attività culturali e didattiche sono da sviluppare per alzare la qualità, integrare l'attività agricola con il territorio e rendere ancora più interessante i nostri agriturismi per una utenza sempre più attenta ed esigente».