Parco di Monza, abbattuti 369 alberi ma sono stati tutti rimpiazzati da altre piante

L'equazione è semplice e ha un solo risultato: zero. Tutti gli alberi tagliati all'interno del Parco di Monza dal gennaio 2018 a oggi, infatti, sono stati sostituiti con altre piante, secondo i dati resi noti in un comunicato dal Consorzio Villa Reale. Non solo: in alcuni casi sono stati sostituiti con specie più pregiate, come nel dicembre del 2018 quando l'ente che governa il polmone verde brianzolo diede il via libera per l'abbattimento di 55 robinie e al loro posto vennero piantati 15 aceri, 12 tigli, 15 roveri e 13 ciliegi.

In totale sono stati tagliati 369 alberi e ne sono piantati altrettanti. Le autorizzazioni, spiegano dal consorzio, sono state "rilasciate sulla base di studi e relazioni a firma di tecnico abilitato (dottore agronomo o forestale) incaricato dal consorzio, in seguito confermate con sopralluogo dai tecnici del Consorzio Parco di Monza e del Parco regionale Valle del Lambro".