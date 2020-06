Nubifragio sulla Brianza, ad Arcore strade allagate e un "fiume" di acqua in centro

Il centro della città si è trasformato in un "fiume" in piena e l'acqua ha invaso la centralissima via Umberto I e la piazza della Chiesa Sant'Eustorgio. Pesante il bilancio dei danni e i disagi causati dal violento nubifragio che nella serata di lunedì 8 giugno si è abbattuto sulla Brianza e ha imperversato anche sulla cittadina di Arcore dove si sono registrati diversi allagamenti.

L'acqua ha invaso il centro ma anche alcuni giardinetti e strade cittadine. Gli uomini della Protezione Civile lunedì sera sono stati impegnati a fronteggiare l'emergenza ma sono state numerose le criticità emerse a causa del maltempo anche in via San Gergorio, via Lombardia e via Piave.

Tra le attività danneggiate risulta anche la sede di Mama-o Arcore, in via Umberto I, dove l'acqua è entrata nel centro e ha danneggiato le attrezzature riservate ai corsi per le neomamme e per i piccoli.