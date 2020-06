Verano Brianza, un "fiume" di fango in strada: i danni del maltempo

La pioggia incessante, il maltempo e la strada che in poco tempo si riempie di acqua, fango e detriti. E' stato ingente il bilancio dei danni causati dal maltempo tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno in Brianza, nella zona tra Verano e Carate Brianza. La protezione civile, insieme ai vigili del fuoco, è intervenuta a ridosso di Agliate, al confine tra i due comuni dove il temporale ha fatto scivolare fango, sassi e detriti dal Parco delle Fontanelle fino a via Garibaldi e sul Ponte di Agliate.

Il tratto si è trasformato in un "fiume" in piena con tombini ostruiti e acqua e fango sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della provincia di Monza e Brianza e una ditta incaricata che ha provveduto a liberare dall'acqua e dal fango la strada e i tombini.

FOTO - La protezione civile di Carate Brianza (Facebook)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(F