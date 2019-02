Monza, il sindaco Allevi pulisce il monumento ai caduti dalle scritte

Il sindaco di Monza Dario Allevi nella mattinata di martedì 12 febbraio ha ripulito dai graffiti il monumento ai Caduti di Piazza Trento e Trieste. "Oggi abbiamo ripulito dai graffiti il Monumento ai Caduti di piazza Trento e Trieste. Così facendo un luogo “sacro” della nostra città ha ritrovato la sua doverosa dignità", ha chiosato il sindaco.

Scritte tolte, ma anche un test per mettere alla prova un nuovo prodotto: "abbiamo approfittato per mettere alla prova una nuova vernice, ad “alta tecnologia”, che consente di cancellare le scritte dai muri come da una lavagna con un cancellino. Tutto questo in attesa di mettere definitivamente in sicurezza il monumento", ha spiegato Allevi. La nuova "vernice" ha superato il test e sarà applicata anche ad altri monumenti della città.