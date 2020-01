L'Esselunga di via Buonarroti cresce: per il comune un milione e un parcheggio al Brianteo

L’Esselunga di via Buonarroti diventa più grande e l’ampliamento degli spazi dello store fa guadagnare al comune oltre un milione di euro. A crescere sarà solamente la superficie di vendita interna e non ci sarà alcune modifica all’edificio dall’esterno. A specificarlo è l’assessore all’Urbanistica del comune di Monza Martina Sassoli: “Non si tratta di un intervento edilizio. L’edificio nella sua conformazione esterna rimarrà invariato. L’incremento della superficie di vendita interna, infatti, si realizzerà attraverso il cambio di destinazione d’uso di spazi già esistenti”.

Si passerà dagli attuali 2.500 metri quadrati a 3.101, con una crescita di 601 metri quadrati a cui la Conferenza dei servizi di Regione Lombardia ha dato parere favorevole e l'operazione di ampliamento porterà vantaggi per oltre un milione di euro per il comune di Monza.

“L’operazione di ampliamento è resa possibile dall’articolo 8, comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano delle regole del PGT del 2017, approvato dall’Amministrazione Scanagatti – spiega l’Assessore - Di fronte all’esistenza di uno strumento normativo che specificamente prevede la facoltà per i privati di ampliare le Medie Strutture di Vendita esistenti, noi non ci saremmo potuti opporre. Questa è stata la conclusione cui siamo arrivati dopo settimane di confronti interni, tecnici e legali. Ciò avrebbe comportato l’apertura di un contenzioso con Esselunga e probabilmente un danno economico per il Comune. La dimostrazione è data dal fatto che la stessa richiesta sia stata avanzata anche per il sito commerciale di viale Libertà a fronte della quale l’Amministrazione ha potuto esprimere la propria contrarietà appellandosi a un fattore tecnico. Nel caso di via Buonarroti, invece, pur subendo evidentemente una decisione evidentemente già prevista da altri - non si spiegherebbe altrimenti l’accoglimento dell’osservazione specifica presentata proprio da Esselunga ai tempi della Variante urbanistica Colombo – Scanagatti - abbiamo portato a casa alcuni risultati importanti per la città”.

Al comune un milione di euro e un parcheggio al Brianteo

L’accordo prevede un vantaggio economico complessivo per il Comune di 1.142.000 euro, di cui 892 mila euro di entrate per l’Ente. Queste risorse finanzieranno, innanzitutto, azioni a favore del piccolo commercio di vicinato. Nell’arco di tre anni (la durata dell’accordo) attraverso il «DUC» («Distretto Unico del Commercio»), che l’Amministrazione guidata da Dario Allevi ha esteso a tutto il territorio comunale eliminando gli «assi» del commercio, saranno definiti progetti per 52 mila euro da mettere in campo in accordo con Confcommercio, Confesercenti, APA e Camera di Commercio.

È inoltre previsto il finanziamento di azioni di marketing e promozione della città (90 mila euro) e la realizzazione di un parcheggio di interscambio presso lo Stadio «Brianteo» (650 mila euro). Ammonta, invece, a 70 mila euro il contributo per la realizzazione di progetti di mitigazione territoriale decisi in accordo con l’Amministrazione Comunale. Infine l’ampliamento consentirà di migliorare l’efficienza energetica della struttura: il privato, infatti, investirà 250 mila euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del supermercato e 30 mila euro come contributo per il recupero delle emissioni di CO2.