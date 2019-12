Bovisio Masciago, mercoledì apre il nuovo supermercato Iperal

Mercoledì 11 dicembre a Bovisio Masciago il nuovo supermercato Iperal.

Il nuovo store sorge nell’area un tempo occupata da Terna, tra le vie Comasinella, Brughetti, Desio e Monte Rosa. L'insegna valtellinese della grande distribuzione, fondata a Sondrio nel 1986, ha scelto Bovisio Masciago per aprire il suo settimo punto vendita nella provincia di Monza e Brianza, il 43esimo della sua articolazione territoriale che copre otto province della Lombardia. Il supermercato di Bovisio Masciago si aggiunge ai due di Seregno e a quelli di Barlassina, Besana, Carate e Lissone.

Nell'ex area industriale che da anni giaceva inutilizzata adesso sorge il nuovo supermercato - con trecento parcheggi - a cui sii accede comodamente e in completa sicurezza attraverso la nuova rotatoria costruita con asfalto fonoassorbente, in grado di ridurre i rumori del traffico. I lavori, avviati ad agosto, si sono conclusi nelle scorse settimane. Dopo la rotatoria, che ha ridisegnato la viabilità, Iperal realizzerà un parco e un'area per i giochi dei bambini e per il fitness a disposizione degli abitanti di Bovisio Masciago.

Nel nuovo supermercato lavoreranno oltre 90 collaboratori, divisi tra esperti e nuovi inserimenti. Dal 3 gennaio nel punto vendita sarà possibile effettuare anche la Spesa On Line: i clienti potranno ordinare da casa e ritirare in pochi minuti le borse già riempite.