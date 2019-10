Alle porte della Brianza apre un nuovo supermercato

A Cassina de’ Pecchi apre un nuovo supermercato. Si tratta del nuovo punto vendita Iperal che aprirà le porte ai clienti il prossimo mercoledì 23 ottobre.

Lo store si trova lungo la strada padana superiore, nel comune milanese alle porte della Brianza. Il punto vendita di 2500 metri quadrati, risultato del recupero di un sito industriale ormai inutilizzato che è stato ripulito dei materiali inquinanti, conta quasi 300 parcheggi, di cui 100 coperti da pensiline in legno. L’inaugurazione sarà festeggiata con un’iniziativa speciale dedicata alla Valtellina e alle sue eccellenze agroalimentari. Nelle prime settimane di apertura i clienti saranno accolti da due casette installate sul piazzale antistante l’ingresso che proporranno assaggi offerti dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina e da Iperal con degustazioni di prodotti di propria produzione “Fatto da noi”.

Per rendere ancora più veloci gli acquisti, senza rubare troppo tempo al lavoro, alla famiglia e agli impegni quotidiani, Iperal propone la ‘Spesa on Line’, per scegliere i prodotti da casa e ritirare i sacchetti in pochi minuti presso il punto vendita, che sarà attiva dal 6 novembre, e la ‘Spesa Self’, il modo più rapido per fare la spesa: all’ingresso il cliente potrà ritirare uno scanner con il quale leggere i codici a barre dei prodotti scelti. Completati gli acquisti non sarà necessario svuotare il carrello prima del pagamento: un procedimento veloce e sicuro.

Nel nuovo punto vendita lavoreranno 110 persone, il 60% donne, molti dei quali residenti a Cassina de’ Pecchi e nei dintorni: una scelta precisa di Iperal che offre sbocchi occupazionali al territorio nel quale si insedia. La catena valtellinese della grande distribuzione oggi è presente in sette province.