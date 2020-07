Vende droga in casa, spacciatore insospettabile arrestato a Melzo

Quando i carabinieri sono entrati in casa sua hanno trovato tre clienti che avevano appena acquistato della droga. Così è scattata una perquisizione e a casa di un giovane 25enne, incensurato, a Melzo, è spuntato fuori mezzo chilo di droga.

A far scattare le manette in flagranza di reato sono stati i militari della compagnia di Cassano d’Adda che hanno identificato i tre assuntori e controllato l’abitazione. Insieme alla sostanza stupefacente c’era del materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 700 euro in contanti, probabile provento della vendita della droga.

Al termine delle operazioni tre assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Milano per il consumo personale di droghe mentre per il giovane pusher è scattato l’arresto. In mattinata si è svolto il processo per direttissima presso il Tribunale di Milano, al termine del quale il 25enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.