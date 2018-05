Grandi artisti sul palco nel Parco, al via le prevendite per il Monza Italian Music Awards

Red Ronnie e Francesco Facchinetti. Saranno il conduttore e critico musicale italiano e il cantante 38enne a presentare la prima edizione del Monza Italian Music Awards. E poi sul palco, tra tanti altri grandi artisti, ci saranno anche Le Vibrazioni.

Ad annunciare i nomi dei primi protagonisti del cast della serata-concerto in programma il prossimo 20 luglio nel Parco di Monza è stata l'organizzazione dell'evento. "Tante le sorprese e gli ospiti presenti nella serata, oltre agli artisti vincitori della Luna Rossa 2018 che si esibiranno cantando i loro maggiori successi" hanno anticipato dal MIMA 2018.

Monza Italian Musica Awards

Il Monza Music Award è il riconoscimento che premia artisti e professionisti che hanno valorizzato con il loro contributo la musica italiana nel 2017. L'appuntamento è per il prossimo 20 luglio nel parco di Monza. Il premio Monza Music Award prevede dodici categorie (Artista Maschile dell'Anno, Artista Femminile, Premio Spotify, Premio Youtube...) e tre candidati alla vittoria finale per singola categoria. Durante la serata di premiazione/concerto, nel prato della Gerascia all'Autodromo di Monza, si esibiranno, compatibilmente con le loro disponibilità e l'accettazione dell'invito, i grandi artisti premiati.

Ancora non sono stati resi noti i nomi degli artisti che saranno sul palco a Monza (fino al 31 maggiosi possono infatti votare gli artisti in nomination) ma è già possibile acquistare i biglietti per la serata del 20 luglio in prevendita.

Categorie premiate e nomination

Artista maschile dell’anno (Vasco Rossi - Tiziano Ferro - Jovanotti )

Artista femminile dell’anno (Elisa – Gianna Nannini – Laura Pausini)

Miglior band dell’anno (Thegiornalisti - Negramaro - Elio e le Storie Tese )

Artista Alternative maschile dell’anno (Calcutta - Motta - Lo Stato Sociale)

Artista Alternative femminile dell’anno (Levante - Carmen Consoli - Giorginess)

Premio Spotify (Vasco Rossi – J-Ax e Fedez – Tiziano Ferro)

Premio Youtube (Francesco Gabbani – Fabio Rovazzi feat Gianni Morandi - Ghali)

Premio Siae artisti esordienti (Maneskin – Frah Quintale - Giorginess)

Concerto dell’anno (Vasco Rossi - Tiziano Ferro - Fedez J-Ax)

Miglior Festival dell’anno (Idays – Home Festival-Milano Summer Festival)

Agenzia di booking dell’anno (Indipendente Concerti - Live Nation Italia - Fp Group)