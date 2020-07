Lissone e la calda estate dei lavori stradali: ecco tutte le strade che verranno asfaltate

Sarà una calda estate per i lavori stradali di Lissone. I cantieri- infatti- interesseranno più di 50 strade per un totale di circa 84mila metri quadrati che verranno completamente rimessi a nuovo a partire da metà luglio.

Gli interventi- dal costo complessivo di 2,8 milioni di euro- sono già stati approvati dalla Giunta Comunale. In molte strade si interverrà unicamente nei punti nei quali il logorio superficiale del manto d’asfalto è maggiore- mentre altre vie saranno interessate da un globale intervento di riqualificazione. Nella programmazione rientra anche il rifacimento di alcune rotonde strategiche per la viabilità cittadina e aree di sosta dove il manto risulta ormai fortemente sconnesso.

“È un intervento importante che andiamo ad eseguire accogliendo le segnalazioni e le sollecitazioni giunte dalla cittadinanza - afferma Marino Nava- vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici - I numeri testimoniano l’importanza del progetto. I cantieri apriranno tanto in centro quanto nelle periferie- un’attenzione particolare sarà riservata a Santa Margherita e agli assi di collegamento nord-sud e est-ovest del nostro territorio. Ma nell’elenco di strade coinvolte dal restyling rientrano anche quelle cosiddette minori per dare il giusto riscontro alle esigenze dei residenti. È un programma ambizioso che abbiamo fortemente voluto come Comune”.

Tutte le strade che verranno asfaltate