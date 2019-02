Gite, note sul registro, pagelle e nanna: ecco l'asilo interamente dedicato ai cani di Seregno

È un vero e proprio asilo con tanto di note disciplinari e "pagelle" e gite, ma gli alunni non sono bambini bensì cani. È "Dog si good", asilo per cani di Seregno, in Brianza. La struttura, come riportato sul Corsera in un articolo firmato da Rossella Redaelli, è nata nel 2015 quando Federica Villa ha lasciato un lavoro nel settore marketing e ha aperto la sua attività nei locali che fino a poco prima erano occupati da un supermercato di quartiere a ridosso del Parco del Ceredo.

La scuola

La giornata è scandita da appuntamenti fissi, proprio come a scuola, anche se non ci sono le campanelle. Tutto inizia con l'ingresso tra le 7.30 e le 9.30, seguono le passeggiate al parco, pianificate in base all'età e al tipo di cane. Intorno alle 12 c'è la pausa pranzo a cui segue un momento riposino su brande, tappeti e cuscini. Il pomeriggio prosegue tra corse nei prati, massaggi e merenda. Tutto questo fino a che il proprietario non arriva a riprenderlo, tra le 17.30 e le 19.30. E come in ogni scuola che si rispetti ci sono momenti ameni, come le feste di compleanno, gite al lago.

E se qualche cagnolone si comporta scattano le note sul registro, pubblicate sulla pagina Facebook o Instagram dell'asilo. In Europa non è una novità: strutture simili esistono da anni in Germania e proprio da lì è arrivata l'idea:

Ho voluto creare uno spazio dove, chi è impegnato fuori casa tutto il giorno, abbia la possibilità di lasciare il proprio cane, sicuro che qui trascorrerà ore serene, tra passeggiate, giochi e momenti di festa.

Asilo per cani: quanto costa, i prezzi

Ogni giorno l'asilo accoglie al massimo trenta cani, c'è chi frequenta per l'intera giornata, altri solo per qualche ora, altri solo alcuni giorni alla settimana. La "retta"? Un tempo pieno costa 360 euro al mese.