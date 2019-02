Ecco la nuova squadra di Silvano Casazza per la Ats Brianza

Nella giornata di mercoledì 13 febbraio il direttore generale di Ats Brianza Silvano Casazza ha nominato la direzione strategica che lo affiancherà nei prossimi anni alla guida dell’Agenzia di Tutela della Salute competente per le province di Lecco e di Monza.

Il nuovo direttore sanitario è il dottor Emerico Maurizio Panciroli, medico già collaboratore del direttore Casazza per tre anni all’ATS Metropolitana nello stesso incarico; in precedenza è stato Responsabile delle attività di Programmazione Acquisto e Controllo dell’ASL MI 2.

In qualità di direttore amministrativo è stata scelta Antonietta Ferrigno che svolge questa funzione dal 2015 e che ha maturato un’importante esperienza nel settore: nell’ultimo triennio presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e in precedenza presso l'Asl di Lecco.

Lorenzo Brugola, dal 2016 Direttore dell'Area distrettuale di Monza di ATS Brianza ed in precedenza nell'ASL di Monza e Brianza per il Distretto di Monza e Carate, ricoprirà l'incarico di direttore socio-sanitario.

“Ereditiamo l'ottimo lavoro fatto dalla precedente Direzione Strategica, che ha posto solide basi e ha creato una rete consolidata di collaborazione con i medici e gli enti del territorio - commenta il direttore Casazza - La nostra Agenzia avrà, durante questo mandato, l'importante compito di portare avanti e consolidare l’applicazione della Riforma Sanitaria, che ha come nodo principale l’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, con l’obiettivo di dare continuità alle cure, prendere in carico le persone fragili e semplificare l'accesso ai servizi, garantendo prestazioni appropriate. E le figure individuate, che hanno maturato nel corso degli anni importanti esperienze nei diversi ambiti di competenza, costituiscono i punti di riferimento per perseguire mission e obiettivi”.

Infine, da parte del direttore Casazza, “un ringraziamento ai direttori strategici uscenti: il direttore generale Massimo Giupponi, i direttori sanitari Silvano Lopez e Nicoletta Castelli, il direttore sociosanitario Oliviero Rinaldi e il direttore amministrativo Paolo Cogliati”.