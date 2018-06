Parcheggi a Monza, da sabato scattano gli aumenti: la mappa con tutte le tariffe

Parcheggiare a Monza costerà di più: sabato 30 giugno scatteranno gli aumenti per i posteggi del centro storico . Tradotto? Lasciare un'auto per un'ora costerà mediamente 1,50 euro.

Sta per entrare in vigore la delibera votata lo scorso gennaio dalla giunta Allevi. Tra gli obiettivi del nuovo piano sosta c'è anche quello di "responsabilizzare" i cittadini per un approccio alla mobilità sostenibile perchè, "pur salvaguardando le esigenze delle varie tipologia di utenza che fruiscono dei parcheggi, l’uso degli autoveicoli è anche conseguenza di notevoli flussi di traffico in città, di inquinamento", aveva scritto l'amministrazione in un comunicato.

Sul sito della società sono disponobili mappa e nuove tariffe. E i primi provvedimenti riguardano l’area del centro storico, con particolare attenzione allo spiazzo che circonda il tribunale. Nei giorni feriali in via Anita Garibaldi ai 64 posti auto (14 riservati alle autorità giudizarie) sarà applicata una tariffa oraria di 1.50 euro, con un minimo di 0.80 euro per soste inferiori all’ora, mentre sale a 1.80 euro l’ora la sosta in piazza Cambiaghi. Un'euro e 50 centesimi in Corso Milano, via Azzone Visconti, via Camperio, via Cavour, via Giuliani, via Locatelli, via Petrarca, viale Regina Margherita, via Zucchi e via Segantini e Parravicini.Aumento previsto anche per i silo interrati di via Volta e di via Pellettier. Invariate le tariffe per gli stalli in superficie - ferme a 1.20 euro l’ora e a 0.60 per le frazioni.