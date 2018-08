Nuove tariffe per i biglietti Atm: da marzo a 2 euro ma validi anche nell'hinterland

Grandi cambiamenti si preparano per il 2019 in Atm. Il biglietto per i mezzi pubblici arriverà a costare 2 euro anziché 1 euro e 50, ma permetterà di viaggiare anche nei comuni limitrofi, oltre i confini della città. Le nuove tariffe sarebbero dovute entrare in vigore a gennaio 2019, molto probabilmente però saranno effettive da marzo-aprile.

Finirà quindi per essere archiviato il Sitam - Sistema integrato trasporti area milanese -, ovvero il meccanismo che sulla base di aree, zone e semi-zone consente di acquistare il ticket del giusto importo. Lo scrive Corriere, annunciando come il nuovo piano tariffario verrà presentato ai sindaci dei diversi comuni milanesi a settembre.

Il rincaro di 50 centesimi dei biglietti Atm, servirà, come dichiarato dal sindaco di Milano Beppe Sala, a migliorare "la qualità di servizio offerto", ma anche a sostenere le spese per le nuove metropolitane: 90 milioni annuali per la lilla, 10 milioni per il prolungamento della rossa a Cinisello Balsamo (dal 2020), 100 milioni l'anno per la M4.

Il ticket dei mezzi pubblici era passato da 1 euro a 1 euro e 50 centesimi nel 2011, con la giunta guidata da Giuliano Pisapia. La decisione di un nuovo rincaro adesso come allora è giustificata da un aumento dei costi di gestione del sistema a fronte di fondi regionali e statali invariati.

Da Palazzo Marino però giunge la promessa di tutelare le fasce più deboli a livello economico. In particolare, l'aumento di prezzo sarà stemperato per i pendolari dei comuni periferici, che potranno viaggiare a 2 euro come chi vive in città. Sempre all'inizio del 2019 partirà anche l'Area B, la zona a traffico limitato e a basse emissioni inquinanti vasta quasi quanto i confini della città.