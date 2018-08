Villasanta, i lavori per l'asfaltatura bloccano la fermata di Sant'Alessandro: soppressa per 2 giorni

Niente bus alla fermata di Sant'Alessandro a Villasanta. Mercoledì e giovedì 30 agosto, infatti, si svolgeranno i lavori per la posa del nuovo asfalto in corrispondenza della fermata/capolinea della linea Z208, direzione Monza, all’altezza di Sant’Alessandro.



"I lavori impediranno l’accesso alla rientranza per lo stazionamento degli autobus; per questo la fermata sarà temporaneamente soppressa — si legge in una nota diramata dal municipio —. Sarà possibile utilizzare quella successiva in Via Da Vinci prima della rotatoria con via Volta".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Monza usa la nostra Partner App gratuita !