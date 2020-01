A Lissone la Befana in piazza arriva sull'autopompa dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco in sirena in piazza a Lissone: nessun incendio da spegnere ma solo tante caramelle da distribuire ai bimbi e sorrisi.

In piazza Libertà lunedì sera è arrivata la befana scortata sopra un mezzo dei Vigili del fuoco in sirena. La befana ha poi raggiunto i bambini che la spettavano impazienti per distribuire dolci. L’evento è stato organizzato dai volontari del distaccamento Vigili del fuoco di Lissone e dall’associazione Amici dei Pompieri di Lissone. In piazza centinaia di persone.