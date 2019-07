Il maltempo rinvia i lavori sull'acquedotto: giovedì sera parte di di Besana resterà senz'acqua

Rimandato l'intervento dei tecnici sull'acquedotto di Besana: a causa del temporale che nella serata di mercoledì si è abbattuto sulla Brianza sono stati rimandati a giovedì sera i lavori sulla rete idrica. Il fatto è stato reso noto da Brianzacque attraverso un comunicato.

La sospensione del servizio idrico scatterà pertanto dalle 22 di oggi sino alle 7 di domattina 5 luglio e, in ogni caso, fino alla conclusione dei lavori. Le strade interessate sono: via Ferrario, via Giovanni Corti, via Verdi e piazza don Pietro Cuzzi.

BrianzAcque raccomanda di disattivare le autoclavi e, per sicurezza, di chiudere di tutti i rubinetti situati all’interno delle abitazioni. Inoltre, una volta ripristinata l’erogazione, invita a lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. Una precauzione necessaria per allontanare eventuali impurità residue dovuta ai lavori eseguiti. In caso di maltempo, sull’acquedotto verrà effettuata il giorno successivo, nello stesso lasso di tempo.