Ecco il progetto per la "nuova" biblioteca nel quartiere Cederna di Monza

C’è il progetto per la "nuova" biblioteca nel quartiere Cederna di Monza. Mercoledì 20 febbraio l’assessore ai Lavori pubblici Simone Villa e l’assessore ai sistemi bibliotecari Pier Franco Maffé hanno presentato gli interventi previsti per la struttura di via Zuccoli alla consulta di Quartiere.

Un progetto per rimettere la Biblioteca al centro del quartiere

«Un impegno rispettato». Con queste parole i due assessori hanno presentato il progetto di riqualificazione della Biblioteca ai residenti. «L’Amministrazione ritiene questo spazio centrale per il quartiere. Lo dimostra questo progetto e le risorse investite con cui vogliamo riportare la Biblioteca al centro della vita sociale di Cederna. Per questo era necessario intervenire. E anche perché da almeno quindici anni non erano stati fatti interventi di manutenzione».

Nel cuore di Cederna

La Biblioteca del quartiere Cederna, all’incrocio tra via Zuccoli e via Brunelleschi, è un edificio costruito nella prima metà degli anni Sessanta su due piani, seminterrato e rialzato di 500 mq. complessivi (250 mq. per piano).

Gli interventi

Il progetto prevede tre ambiti di intervento. Il primo è una riorganizzazione degli spazi ripristinando il collegamento originario tra i due piani. Ciò consentirà uno sviluppo più moderno e innovativo dei servizi bibliotecari, con spazi per la consultazione e l’uso delle nuove tecnologie. La seconda area riguarda la riduzione del consumo energetico dell’edificio con la sostituzione degli infissi esistenti con infissi a bassa trasmittanza termica, cioè in grado di ridurre la dispersione. Il terzo ambito di intervento riguarda l’adeguamento normativo degli impianti tecnici (igienico – sanitario e antincendio).

Tempi e costi

Entro giugno sarà completato il progetto definitivo. Seguirà il progetto esecutivo, la gara d’appalto e poi l’inizio dei lavori che si stima avranno una durata di nove mesi. L’investimento previsto è di 350 mila euro.