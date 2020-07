Swiss Miniatur: una gita fuori porta per grandi e bambini alla scoperta della Svizzera in Miniatura

Giorni imperdibili per visitare una delle più belle attrazioni del Ticino: la Swiss Miniatur è davvero a portata di tutte le famiglie, non solo per la vicinanza con il confine italiano ma anche per i prezzi scontati. Grazie alle promozioni di ShopToday è possibile acquistare pacchetti famiglia con sconti fino al 30%.

Un po' di storia

Il 6 di giugno del 1959 aprivano i battenti di Swissminiatur, il primo parco a tema della Svizzera. Allora c’erano 12 modelli e il successo fu strepitoso. Il Castello di Chillon, il Kapelbrücke o ancora il complesso dello Schilthorn-Piz Gloria sono ancora tutti presenti, a pochi passi l’uno dall’altro. E le nuove miniature, oggi se ne contano in totale 128 tra castelli, monumenti, case tipiche svizzere e trenini, si inseriscono perfettamente nell’armonioso quadro d’insieme.

SwissMiniatur è il Museo di Miniature all'aperto più grande della Svizzera!

Si trova a Melide (Ticino) ed è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00.

