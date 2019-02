Inquinamento alle stelle a Monza, scatta il blocco del traffico: ecco chi non può circolare

Smog alle stelle a Monza. E da martedì 19 febbraio scatta il blocco del traffico in città e in diversi comuni della Brianza: si tratta delle misure di primo livello del "protocollo aria della Regione Lombardia". Tradotto? Dopo quattro giorni con livelli di Pm10 superiori al consentito - il limite è 50 microgrammi per metro cubo -, scattano le limitazioni alla circolazione. Il fatto è stato reso noto dall'Arpa sul suo sito istituzionale.

Foto - I valori degli agenti inquinanti

Blocco del traffico: ecco chi non può circolare

Sono interessati dal provvedimento di blocco i veicoli per trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa che non possono circolare tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30 e, sempre tutti i giorni, festivi compresi dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa. Sono vietati inoltre falò, barbecue, fuochi d'artificio, sistemi di riscaldamento a legna e stufe di classe energetica inferiore alle 3 stelle. La temperatura all'interno delle abitazioni deve essere regolata sui 19 gradi.

Le misure resteranno attive fino a quando Arpa certificherà l'abbassamento dei valori del Pm10 per due giorni consecutivi sotto i 50 microgrammi.

I comuni in cui è attivo il blocco del traffico

Il blocco traffico, oltre che nella città di Monza, è attivo anche in diversi comuni della provincia che hanno firmato il protocollo di Arpa.

Quindi - l'elenco è presente sul sito della regione dedicato all'inquinamento - auto off limits anche Brugherio, Cesano Maderno, Limbiate, Lissone, Seregno, Vimercate.

La mappa dell'inquinamento

Foto - La mappa degli agenti inquinanti