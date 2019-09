Da martedì 1 ottobre tornano in vigore le misure antismog: ecco i divieti

Da martedì 1 ottobre anche a Monza e in Brianza tornano in vigore i divieti di circolazione relativi ai veicoli inquinanti. Le disposizioni regionali sono valide su tutto il territorio lombardo (con differenziazioni a seconda delle fasce e del numero di abitanti: vedi infografica sotto). Il Comune di Monza rientra nella fascia 1.

I divieti

Regione Lombardia ha disposto, con misure permanenti, il divieto di circolazione da lunedì a venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30 a:

autoveicoli benzina Euro 0; diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.

Per tali veicoli le limitazioni sono in vigore tutto l'anno.

Per tali veicoli le limitazioni sono in vigore tutto l'anno. In alternativa, da ottobre 2019, è possibile aderire al progetto sperimentale » MoVE In (MOnitoraggio VEicoli INquinanti) motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.

Per tali veicoli le limitazioni sono in vigore dal 1 ottobre al 31 marzo.

Per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 è disposto il blocco totale, da lunedì a domenica dalle 00.00 alle 24.00, in tutto il territorio regionale.

Multe e controlli

Per coloro che non rispettano le normative e le disposizioni in caso di violazione sono previste sanzioni pecuniarie da € 75,00 a € 450,00.