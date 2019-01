Polizia locale "cyborg" a Villasanta: ecco gli agenti con le Bodycam

Sono state consegnate nella mattinata di giovedì 10 febbraio a otto agenti della polizia locale di Villasanta le Bodycam, piccole telecamere da applicare alla divisa per monitorare e registrare le attività operative dei ghisa. Dal comando spiegano che serviranno a garantire "Maggiore tutela per i cittadini e per gli agenti della polizia locale, soprattutto in situazioni particolarmente delicate e critiche".

Bodycam alla polizia locale: come funzionano

Il dispositivo tecnologico consente video e audio registrazioni ad alta risoluzione, anche al buio grazie agli infrarossi, e permette anche di scattare fotografie con un semplice click. È dotato di una micro scheda sulla quale vengono registrati le immagini e i video che poi possono essere scaricati su un computer con un semplice cavetto. Anche la ricarica della batteria avviene facilmente come per un telefono cellulare.



Le telecamere, grandi come il palmo di una mano, sono state consegnate agli agenti oggi, giovedì 10 gennaio, una per ognuno. Sono 8 e hanno un valore di circa 180 euro l’una.