Brianza per il Cuore dona un innovativo ecografo al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo

Venerdì 26 giugno 2020, l’Associazione Brianza per il Cuore, alla presenza del Direttore Generale dell’ASST di Monza Mario Alparone e del Direttore della struttura di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso Ernesto Contro, ha donato un ecografo INNOSIGHT MULTITRANSDUCER da destinare al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo per facilitare ancora di più la rapidità degli interventi sui pazienti che vi accedono in condizioni critiche.

“L’Associazione Brianza per il Cuore Onlus, di cui ho il piacere di essere Presidente, ha finalmente consegnato un ecografo molto utile e fondamentale per il Pronto Soccorso del nostro Ospedale. Un’iniziativa decisa precedentemente al problema Covid 19, che ci ha impedito la consegna ufficiale dell’apparecchio nei tempi prestabiliti. Siamo molto soddisfatti di avere esaudito questa richiesta perché l’apparecchio dà la possibilità di diagnosi precoci, anche cardiologiche e che quindi colloca la donazione tra le

finalità storiche di Brianza per il Cuore”, ha dichiarato Laura Colombo.

"L’ecografo donato oggi - spiega Ernesto Contro, Direttore della struttura di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso - è dotato anche di una sonda cardiologica che consente di effettuare precocemente una diagnostica delle specifiche aree del muscolo cardiaco, lo

spessore e l'ispessimento delle pareti e la loro motilità nel corso dell'attività cardiaca, fornendo informazioni preziose sia nella fase acuta dell'infarto sia nel periodo post-infartuale: l'ecocardiogramma consente di confermare o meno la diagnosi di un infarto o di un’ischemia, valutando l'esatta sede e l'estensione del danno, nonché di monitorare le alterazioni evidenziate e le loro eventuali modificazioni nel tempo".

"Sono ancora una volta grato a Brianza per il Cuore e alla sua Presidente Laura Colombo - sottolinea il Direttore Generale della ASST Monza Mario Alparone - per questo nuovo strumento che ci consente di operare in totale sicurezza. Con le sue donazioni negli anni, ma soprattutto nel periodo dell'emergenza Covid, l'associazione ha dimostrato tutto il suo attaccamento al nostro ospedale e la sua concreta vicinanza in un momento di assoluta necessità".