Ecco il mega campo di tulipani alle porte di Monza: 200mila bulbi in 13mila metri quadrati

Un campo di 13mila metri quadrati interamente coltivato a tulipani. E i numeri sono faraonici: 200mila bulbi per 50 varietà. Praticamente una tavolozza di colori composta interamente da fiori. È il progetto di "Tulipani delle meraviglie" che a fine marzo vedrà in Viale Toscanini a Paderno Dugnano, alle porte di Monza.

Si tratta di un progetto U-Pick. Tradotto? "Raccogli tu". E l'idea non è nuova in Italia: le prime realtà simili sono sbarcate nel 2017 e nel corso degli ultimi anni si sono moltiplicate in tutto lo Stivale.

Per poter entrare nel campo, però, bisognerà acquistare i biglietti, disponibile online o direttamente alle casse del campo durante la settimana, all’ingresso verrà consegnata ai visitatori una piccola mappa del campo e una guida per la raccolta, oltre a dei cesti.

Un campo in cui raccogliere tulipani, ma non solo: verrano organizzati eventi e laboratori, dai balli tradizionali olandesi ai concorsi fotografici, dalle giornate dedicate alla pittura nel campo a delle sessioni di yoga e pilates. Inoltre verranno organizzati anche laboratori didattici sensoriali per bambini. Il calendario verrà presto reso noto.