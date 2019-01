Blitz di Enpa al campo rom di Brugherio: liberato un cane tenuto alla catena

Era legato a una catena poco più lunga di un metro che a malapena gli permetteva di entrare nella cuccia posta come riparo. Quando i volontari dell'Enpa hanno chiesto spiegazione ai proprietari, una famiglia rom residente in un campo di Brugherio, loro si sono giustificati dicendo che le poche volte che avevano provato a liberarlo era scappato attaccando alcuni gatti e creando diversi dissapori col vicinato. I suoi padroni stavano costruendo un recinto, ma secondo il nucleo antimaltrattamento dell'Enpa era troppo piccolo e per questo l'animale è stato ritirato e affidato al canile di Monza. Il fatto, come riportato in una nota dell'Enpa di Monza, risale alla Vigilia di Natale.

Natalino – così è stato ribattezzato l'American Staffordshire di circa due anni — al canile di Monza "si è già aperto molto, è affettuoso, ama il contatto e si relaziona molto bene con le persone — precisano i volontari —. Per chi conosce queste razze non è certo una novità, sono cani eccezionali ma con un grande potenziale che deve essere ben gestito".

Il precedente un anno fa

Nello stesso campo rom i volontari Enpa erano intervenuti circa un anno prima, sempre grazie alla preziosa segnalazione di privati cittadini. In quel caso si trattava della presenza di quattro cani, di cui uno in stato di avanzata gravidanza. Non vennero rilevati elementi di maltrattamento e i cani apparivano in buono stato di salute, ben socializzati e liberi anche di accedere all'appartamento.



Con non poche difficoltà ritirarono la mamma presso il canile per permetterle di partorire al meglio e ricevere le cure e l'assistenza necessaria. I cuccioli vennero poi affidati a nuove famiglie e la mamma resa ai proprietari dopo averla sterilizzata.