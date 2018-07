Iniziano i lavori per la fogna tra Desio e Bovisio Masciago: disagi fino all'estate 2019

Maxi intervento di BrianzAcque per estendere la rete fognaria tra Desio e Bovisio Masciago. Undici le vie coinvolte dai lavori, che si protrarranno fino all'estate 2019 con un impegno economico di quasi 3 milioni. In totale, è prevista la posa di 4 chilometri e mezzo di tubazioni per la raccolta delle acque nere. Lungo la vasta area coinvolta dal progetto - messo a punto dal settore progettazione e pianificazione territoriale della monoutility idrica - sono presenti strade da poco acquisite al patrimonio comunale su cui insistono nuclei abitativi e, in piccola parte, insediamenti produttivi, attualmente privi di sistema fognario per la raccolta delle acque di scarico e senza alcuna possibilità di allaccio. Un gap che BrianzAcque si accinge a colmare attraverso la realizzazione di un sistema di condotte in grado di convogliare e di canalizzare i reflui verso il depuratore San Rocco di Monza.

Le vie interessate dai lavori

Delle 11 arterie interessate, 7 sono situate a Bovisio Masciago: via Aprica, via Cervino, via delle Grigne, via Desio, via Europa, via Bertacciola, via San Rocco mentre le restanti 4 si trovano nel territorio comunale di Desio: via dei Boschi, via Ferravilla, via Cattaneo e via Matilde Serao. Una volta realizzati, i nuovi 4 chilometri e mezzo di fognatura andranno ad aggiungersi ai 3.188 già esistenti nell’ambito di competenza di BrianzAcque.

I lavori inizieranno nei prossimi giorni in via Carlo Cattaneo a Desio, nel tratto compreso tra via Agnesi e via Ferravilla. Per accelerare i tempi di realizzazione, da settembre le squadre impiegate in contemporanea saliranno a due.

"Considerato che la cantierizzazione, gli scavi e i lavori per la posa delle tubature riguardano una tratto della Provinciale SP 173 (via Ferravilla nel comune di Desio e via Desio in quello di Bovisio) e strade ad essa laterali, è prevedibile un impatto sulla viabilità — si legge nel comunicato della società —. Allo scopo di contenere al minimo i disagi, BrianzAcque ha in corso coordinamenti con la Provincia di Monza e Brianza e con le Polizie Locali dei due comuni confinanti".