Vimercate, le scuole della città si rifanno il look per settembre: ecco tutti gli interventi

È un'estate di lavori quella del 2018 per le scuole di Vimercate. Gli istituti scolastici della città stanno approfittando della pausa estiva per rifarsi il look e presentarsi più moderni e accoglienti per l'inizio del calendario scolastico, a settembre. In totale, come riportato in una nota dell'amministrazione comunale, sono dieci i cantieri aperti.

Asilo Nido dia Via XXV Aprile

I lavori di rifacimento del manto di copertura sono ultimati. Lunedì 23 luglio inizieranno le tinteggiature interne degli ambienti, la cui conclusione è prevista per il 17 agosto.

Scuola Primaria Ungaretti

Sono iniziati i lavori di demolizione del manto di copertura in viapol. Contestualmente si procede a posare il nuovo tetto in lastre di acciaio zincato preverniciato; i lavori saranno completati con la nuova lattoneria di copertura, canali e pluviali.

Scuola per l’infanzia Andersen

Sono iniziati i lavori di montaggio del ponteggio perimetrale all’edificio, finalizzato al rifacimento della copertura: sono in corso i lavori di smantellamento delle falde per lo smaltimento delle vecchie tegole. Nella parte interna della scuola saranno installate nuove porte di accesso ai bagni.

Scuola Calvino

Sono terminati i lavori di realizzazione del controsoffitto strutturale e sono iniziati i lavori di tinteggiatura interna: "La scelta dei colori è stata fatta in collaborazione con le docenti della scuola, che hanno studiato abbinamenti adatti al benessere degli alunni", chiosa il comune. Nelle aule saranno posizionate fasce in pvc a protezione dei muri, per preservarli dall’urto con banchi e sedie. Da ultimo sarà effettuata una manutenzione straordinaria della copertura, per preservare da eventuali infiltrazioni il nuovo controsoffitto.

Scuola Saltini

I lavori di realizzazione dei controsoffitti strutturali sono già stati realizzati al piano primo e primo rialzato; in entrambi i piani sono già iniziate anche le tinteggiature. Saranno inoltre motorizzate tutte le tapparelle e, in alcune aule, saranno realizzate le migliorie chieste dalla scuola (aula video, segreteria eccetera). Nelle aule saranno aggiunte fasce in pvc a protezione dei muri e anche in questo caso è prevista la manutenzione straordinaria della copertura.

Scuola Don Milani

È stata completata la bonifica dall’amianto che rivestiva le tubazioni degli impianti termosanitari nei cantinati e sono in corso da parte di ATS le verifiche di restituibilità degli ambienti. Contestualmente saranno rifatte alcune tubazioni dell’acqua, ormai datate e non in perfette condizioni. "È stato realizzato l’impianto di condizionamento nella Segreteria e in Presidenza e sarà realizzato nei prossimi giorni un servoscala per abbattere la barriera architettonica che separa il piano rialzato dalla sala consiliare e dal primo piano (ala est)", precisa il municipio.

Scuola Ada Negri

In palestra e negli spogliatoi sono terminati i lavori edili di demolizione e costruzione di nuovi vani; è in corso la realizzazione degli impianti e la piastrellatura di pavimenti e rivestimenti. Per motivi di sicurezza gli uffici hanno deciso, insieme all’azienda che sta realizzando i lavori, di realizzare un controsoffitto del tutto nuovo, invece di limitarsi alla manutenzione di quello esistente.

Scuola Rodari

Sono in corso i lavori di tinteggiatura, con una colorazione nuova chiesta dalla scuola.

In questo modo la scuola Rodari, che in pochi anni è stata oggetto di un notevole lavoro di riqualificazione, cambia del tutto veste. A integrazione dei lavori si provvederà alla verniciatura della scossalina in lamiera che copre la gronda del tetto e alla realizzazione di un marciapiede di camminamento perimetrale, così da di preservare il cappotto esterno realizzato lo scorso anno.

Scuola Manzoni

Sono in corso le tinteggiature: ultimato il piano superiore, l’ala ovest, la presidenza e la segreteria, ora si sta procedendo nell’ala est dell’edificio al primo piano. Nelle aule saranno aggiunte fasce in pvc a protezione dei muri. Sono stati inoltre chiesti i preventivi per la possibile insonorizzazione dell’aula magna. Come nella scuola Don Milani, anche qui è stato realizzato l’impianto di condizionamento nella Segreteria e in Presidenza.

Scuola Da Vinci

L’ufficio tecnico del Comune ha predisposto il progetto per la completa riqualificazione della palestra, con particolare attenzione alla copertura. Trattandosi di un progetto che prevede una spesa superiore ai 150 mila euro (spesa stimata: 670 mila euro), la gara deve essere bandita dalla Centrale Unica di Committenza, che fa capo alla Provincia. Per il momento i lavori non sono ancora stati aggiudicati né ci sono notizie riguardo i tempi di realizzazione.