Monza, arriva una nuova casa dell'acqua in via Paisiello

Arriva una casa dell'acqua nel Quartiere San Rocco a Monza. La struttura, realizzata da Brianzacque in via Paisiello, sarà inaugurata martedì 23 ottobre. Alla cerimonia parteciperanno il presidente e Ad di Brianzacque, Enrico Boerci, Il sindaco Dario Allevi e l'assessore allo sviluppo del territorio, all’urbanistica e all’ambiente, Martina Sassoli.

"Il sistema di chioschi di H2O a chilmometro zero rientra in un programma più ampio per la valorizzazione e la tutela dell’acqua pubblica che vede nell’amministrazione comunale di Monza, nella Provincia MB e negli altri comuni soci, preziosi alleati", si legge in una nota di Brianzacque.

Molto gradite e apprezzate dalla popolazione, in Brianza, nel 2017 le case dell’acqua hanno erogato complessivamente oltre 9 milioni di litri, nella versione liscia e frizzante.