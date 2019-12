A Concorezzo scatta il censimento permanente: ecco cosa dovranno fare le famiglie

Il Comune di Concorezzo è stato selezionato per l’attivazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni da parte dell’Istat. La rilevazione, infatti, non ha più una cadenza decennale ma annuale su un campione di comuni, "per consentire di ottenere informazioni continue e tempestive", spiegano dal municipio.

A ottobre 2020 la rilevazione coinvolgerà circa 160 famiglie scelte a campione che verranno avvisate attraverso una lettera ufficiale a firma del Presidente dell’Istat e un pieghevole informativo. All’interno della lettera verranno fornite le credenziali di accesso al questionario online e i contatti per ricevere assistenza e chiarimenti.

Le famiglie potranno rispondere al questionario direttamente online o tramite l'aiuti degli incaricati dotati di tablet che si recheranno a casa loro.