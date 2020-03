Concorezzo, il comune ricorda le vittime della pandemia da coronavirus

Concorezzo ricorda le vittime della pandemia. Dopo Monza anche il comune brianzolo osserverà un minuto di silenzio a mezzogiorno di martedì 31 marzo. Alla celebrazione davanti al municipio, con le bandiere a mezz'asta, parteciperanno il sindaco e il comandante della polizia locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Osserveremo un minuto di silenzio come gesto simbolico di rispetto e di cordoglio verso tutte le vittime di questa pandemia - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio -. Il mio minuto di silenzio sarà simbolicamente quello di tutti i concorezzesi e il mio pensiero andrà in particolare ai tanti concittadini che in questa battaglia ci hanno lasciato, alle loro famiglie piegate dal dolore e dall’impotenza e a quanti stanno combattendo per la vita. Questa pandemia rimarrà per sempre nella storia e nelle memoria del nostro territorio. Le persone che ci hanno lasciato non verranno dimenticate e questo minuto di silenzio sarà solo il primo gesto per la celebrazione del loro ricordo e della loro storia".