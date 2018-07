Notte bianca a Cesano Maderno: scatta il "blocco del traffico", ecco le strade chiuse

Venerdì 20 luglio sarà ancora notte bianca a Cesano Maderno. Durante l'evento, oltre all'apertura straordinaria del Giardino e del Palazzo Arese Borromeo, ci saranno negozi aperti, mercatino HobbyArt, sfilate, aree Food&Beverage e musica lungo le vie del centro cittadino.

Per permeettere lo svolgimento della manifestazioni scatterà un "blocco delle auto" in centro, queste le vie interessate e i divieti: via Borromeo (da via Cantù a via Torrazzo); via Sant'Antonio; via Nazario Sauro; Via IV Novembre; piazza Vittorio Veneto; piazza Mons. Arrigoni; via Silvio Pellico (da piazza Vittorio Veneto a via Corti Lupi); corso Libertà (dal centro a via Parini); via Dante (dal centro a via Cardinal Ferrari); via Torrazzo (da piazza Vittorio Veneto a via Milano); via Alessandro Volta (da corso Libertà a via Ronzoni).

Il divieto di accesso nell'area dell'evento, si legge in una nota diramata dal Municipio, sarà in vigore dalle 19 alla 1 di sabato 21 luglio. "Il divieto — precisa l'amministrazione — è riferito anche ai residenti (salvo emergenze), che sono invitati ad adottare le conseguenti misure per soddisfare le proprie esigenze".