Lo chef stellato Davide Oldani alla sagra dell'asparago rosa di Mezzago

Uno chef stellato alla sagra dell'Asapargo Rosa di Mezzago.

Domenica 13 maggio, Davide Oldani, sarà in Brianza per conoscere da vicino questo ingrediente, le sue coltivazioni e le specialità culinarie. L'arrivo dello chef Oldani è previsto in mattinata a partire dalle 10.00 circa. Lo chef già lo scorso anno era venuto in visita a Mezzago per conoscere da vicino la tradizione dell'asparago rosa che utilizza per creare i menù primaverili nella sua cucina.

Chef Oldani visiterà i campi dove avviene la coltivazione, la raccolta e il confezionamento dell’Asparago Rosa, per poi recarsi nelle cucine e nel salone di Palazzo Archinti, la sede dove si svolge ormai da oltre cinquant’anni la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago.

Non mancherà di visitare il laboratorio della Azienda Agricola Piantanatura dove vengono prodotti i Micrortaggi, altra importante produzione locale.