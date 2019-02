Dopo il terribile incendio riapre il negozio de la Chiocciola di Varedo

Ha di nuovo una casa la Chiocciola di Varedo, il megastore per bambini distrutto da un incendio nella serata di sabato 5 gennaio. La nuova sede, in via Torino 8 a Varedo, ha apertonella giornata di lunedì 11 febbraio, come comunicato dalla stessa società tramite un video sulla pagina Facebook dell'azienda.

Incendio distrugge La Chiocciola di Varedo

Le fiamme che avevano distrutto il megastore erano divampate intorno alle 20 di sabato 5 gennaio, sembra a causa di un cortocircuito. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un eccezionale dispiegamento di mezzi, riuscirono a domare l'incendio dopo ore di lavoro e dopo che il fuoco si era propagato ad alcuni appartamenti sul retro dello store, in via Sempione e via Sabotino.

Fortunatamente non ci furono né persone intossicate né feriti, ma il rogo distrusse completamente la struttura.