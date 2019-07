Chiude un altro cinema a Monza, le sale del Metropol chiuderanno entro la fine di luglio

Chiuderà entro la fine di luglio il cinema Metropol di via Felice Cavallotti a Monza. A Monza resteranno solo due sale cinematografiche: il Teodolinda e il Capitol, ma sul loro futuro non c'è nessuna certezza. La chiusura del Metropol arriva dopo le "serrate" de l'Apollo, il Centrale, il Maestoso e l'Astra.

"Ormai da vent’anni il mercato monzese, come pure quello nazionale, è in continua flessione con una riduzione dell’80% di presenze e di incassi — ha spiegato il proprietario del Metropol Pio Romano Grasso —. La continua evoluzione dei sistemi digitali, il moltiplicarsi dell’offerta di film sui diversi canali, le competizioni sportive e ogni altro evento distribuito via cavo nelle abitazioni ha contribuito fortemente ad affossare l’attività cinematografica che ormai non può più competere".

Il cinema Metropol aveva aperto nel 1956 in seguito a un'intuizione del fondatore Angelo Grasso. Nel 1968 subì una importante ristrutturazione con adeguamento degli impianti per le proiezioni. Nel maggio del 1997 il cinema fu ristrutturato nuovamente: le sale triplicarono e il Metropol diventò il primo multisala della città.