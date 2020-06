Lavori in Valassina, chiudono le corsie in direzione Lecco tra Giussano e Briosco

Lavori in Valassina in Brianza e chiusura programmata nella serata di martedì 23 giugno. Per consentire l'avanzamento degli interventi di manutenzione e sostituzione delle barriere laterali, Anas ha programmato la chiusura della statale 36 " Del Lago di Como e dello Spluga" da martedì sera alle 22.00 e fino alle 5.00 di mercoledì mattina nel tratto compreso tra il km 24,300 e il km 28,400, esclusivamente in direzione di Lecco, fra i comuni di Giussano e Briosco, provincia di Monza Brianza.

Durante la chiusura il traffico verrà deviato lungo le strade provinciali 9 e 102, con uscita obbligatoria allo svincolo di Giussano al km 24,000 e rientro sulla statale allo svincolo di Arosio al km 28,400. Inoltre, per il proseguimento dei lavori, dalle ore 5.00 del 24 giugno alle ore 16.00 del 12 agosto verrà istituito il restringimento di carreggiata in direzione Lecco tra il km 25,000 e il km 27,500 tra i comuni di Giussano e Briosco, pur mantenendo fruibili le attuali due corsie. Durante l' esecuzione dei lavori, nell'ambito delle aree di cantiere il limite di velocità massima sarà di 50 km/h e vigerà il divieto di sorpasso.