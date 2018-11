Nuova vita per l'ex cinema Apollo di Monza: diventerà una mega palestra

Cambia pelle l'ex cinema Apollo di via Lecco a Monza: nei prossimi giorni inizieranno i lavori nell'ex sala cinematografica. Diventerà una mega palestra, come anticipato sulle colonne de Il Cittadino in un articolo di Federica Fenaroli. La riqualificazione è opera di Apollo69, un gruppo di giovani imprenditori brianzoli e terminerà ne

La sala sotterranea da 500 posti verrà completamente trasformata: via le poltroncine e lo schermo per far posto a una zona fitness e benessere da 1.500 metri quadrati a cui sarà affiancata una zona dedicata alla ristorazione (150 metri quadrati). L'impatto per la città sarà quasi nullo: la struttura si tratta del recupero di un edificio che si articola quasi esclusivamente sottoterra.

La storia del cinema Apollo

Il cinema era stato costruito negli anni Settanta e aveva aperto i battenti il 25 gennaio 1977. In pochi anni era diventato il punto di riferimento dei monzesi e dei Brianzoli che lo affollarono durante i 27 anni di attività. L'ultimo film venne proiettato nel 2004, poi la serrata e il declino. La struttura fu occupata brevemente dal centro sociale Foa Boccaccio che presero possesso dell'immobile nel 2009 e nel 2o011. Negli ultimi tempi, invece, era diventata la casa di alcuni clochard.