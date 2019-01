Tempestata giorno e notte da telefonate: "Pronto, Coez?", ma è la mamma del sindaco

Tempestavano di chiamate quel numero di telefono convinti di poter parlare con il proprio idolo, invece era la madre del sindaco di Bulciago.

A subire lo stalking telefonico, come riporta il Corriere della Sera, Giuseppina Fumagalli, 78 anni, mamma del primo cittadino bulciaghese Luca Cattaneo. La donna, all'ennesimo squillo del telefono nel bel mezzo della notte, si è vista costretta a contattare i Carabinieri.

Tutta colpa della "passione" dei fan di Coez, al secolo Silvano Albanese, uno dei personaggi musicali più noti degli ultimi anni, che pensavano di potersi mettere direttamente in contatto con il celebre rapper. "All'inizio credevamo fosse uno scherzo, anche perchè sentendo la voce di mia madre attaccavano subito - ha riferito al Corriere il figlio, Luca Cattaneo - Poi abbiamo scoperto cosa stava accadendo".

Presto spiegato: sul profilo Instagram del cantante era stato postato un numero di telefono per contattare lo staff, ma a causa di qualche cifra errata corrispondeva proprio a quello della signora Fumagalli. Questo banale errore di battitura ha provocato grossi disagi alla famiglia dell'anziana donna. Il sindaco Cattaneo si è rivolto alle forze dell'ordine e ha provato a inviare mail allo staff di Coez, senza però riuscirvi.

Per fortuna negli ultimi giorni il numero è sparito da Instagram e le telefonate sono diminuite. Meglio così. O forse no. "In realtà mia madre - ha chiosato Luca Cattaneo - è dispiaciuta per le occasioni di lavoro perse dal rapper visto che molte persone chiamavano per ingaggiarlo".